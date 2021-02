Le pagelle di Conte: tarantolato. Non è allenatore da coppe, ma non ha le alternative di Pirlo

vedi letture

Antonio Conte esce imbattuto da Torino, ma sconfitto nell’economia del doppio confronto che regala alla Juventus l’accesso alla finale di Copa Italia. L’allenatore dell’Inter è stato il grande protagonista del post-partita per il duello rusticano con Agnelli, inevitabilmente non segnalato sui quotidiani in edicola oggi per questioni di logistica. Così, l’analisi è sul campo e il voto più basso il 5 di Tuttosport: “Aspetta come un cobra il momento per colpire. Peccato non arrivi mai. Tarantolato in panchina”. Di altro avviso La Gazzetta dello Sport, che al salentino dà la sufficienza: “L’impresa non riesce, ma formazione e scelte sono giuste. Non ha le alternative di Pirlo”. Nel mezzo, il Corriere dello Sport: “Non è un allenatore da coppe europee e, in Italia, neanche da coppa nazionale: lo dicono i risultati”.

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6

FcInterNews: 6