Le pagelle di Cosmi: forse è tardi, ma ha dato anima e identità al Crotone

Il Crotone vince e accorcia in classifica sul Parma, ma la salvezza resta davvero un miraggio. Tuttavia Serse Cosmi merita elogi per la bella prestazione di squadra al Tardini e La Gazzetta dello Sport lo premia con un 6,5 in pagella: "Il Crotone dimostra personalità, predisposizione al palleggio e coraggio. Forse, però, è tardi". "Ha dato un'anima e un'identità alla squadra", scrive invece Tuttosport che gli assegna anche mezzo punto in più.

I VOTI DI COSMI

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 7