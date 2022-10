Le pagelle di Cuadrado: zero iniziative, tanta confusione. Il rigore è da torneo estivo dei bar

Nella brutta sconfitta della Juventus per 4-3 in casa del Benfica, Juan Cuadrado è risultato tra i peggiori in campo. Per La Gazzetta dello Sport la sua prestazione è da 4: "In costante affanno sulla destra, soffre la doppia spinta di Rafa Silva e Aursnes. Perde tanti palloni e provoca con un mani evitabile il rigore che apre il match". Stesso voto anche per il Corriere dello Sport: "Scuote i riccioli e non si dà pace per il rigore causato e si innervosisce. Zero iniziative, tanta confusione". Più alto il giudizio di Tuttosport che gli assegna un 5: "Fino al fallo di mano in area ha cercato di contenere la furia dei portoghesi, poi ha commesso una leggerezza che la Juventus paga a caro prezzo". Per il Corriere della Sera, che lo boccia con un 4, il suo fallo di mano "è da torneo estivo dei bar". Il 4 di TuttoJuve constata che "è ben lontano dai livelli che lo hanno contraddistinto nelle passate stagioni". Infine il 4 di TMW: "Che gli anni di gloria fossero alle spalle, non è una sorpresa. Però continua a determinare in negativo. Allegri l'ha spremuto troppo, eccessivamente. E lui è crollato insieme al palazzo bianconero, sotto le macerie di un sogno".

I voti

TMW: 4

La Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 4

TuttoJuve: 4