Le pagelle di Danilo - Gioca a volley in piena area commettendo un errore assurdo

Il Bologna si arrende alla necessità del Genoa di salvare la pelle e perde una partita senza guizzi e con l'unica emozione di vedere un 15enne come Amey esordire in Serie A. Tra gli emiliani spicca in negativo uno dei più esperti della rosa, ovvero Danilo, per tutti i quotidiani il peggiore in campo. La Gazzetta dello Sport sottolinea il fallo che ha permesso a Scamacca di segnare dagli undici metri scrivendo "volley e rigore". Tuttosport parla di "ingenuo fallo di mano che spiana la strada al Genoa" mentre Il Corriere dello Sport definisce il colpo di mano "assurdo". TMW scrive che un giocatore della sua esperienza "non dovrebbe commettere errori simili" e infine BolognaNews chiude senza calcare troppo la mano scrivendo semplicemente che il fallo da rigore è "l'errore più grave della sua partita".

I Voti:

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

BolognaNews: 4,5