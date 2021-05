Le pagelle di De Paul: qualche lampo in una serata non delle sue

vedi letture

L'Udinese cade sotto i colpo del Napoli, 5-1 il punteggio finale in favore degli azzurri. Una serata con qualche lampo per il leader dei friulani Rodrigo De Paul, che non basta ad evitare la disfatta. I giornali in edicola si dividono sulla prestazione dell'argentino. Bocciato dal Corriere dello Sport: "Si accende lui e l’Udinese segna: ispira Okaka ma poi pasticcia con Musso sul tris, anche se con responsabilità inferiori, e sono dolori". Per la Gazzetta dello Sport merita la sufficienza, soprattutto per l'assist a Okaka: "Resta sorpreso dall'errore di Musso e Lozano lo brucia nello scatto. Suo l'assist per Okaka. Una giocata splendida con ruleta". Voto 6 anche da Tuttosport: "Qualche lampo di qualità in una serata non delle sue".

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 6

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 5