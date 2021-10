Le pagelle di De Sciglio: da esubero a rinforzo più imprevisto per la Juve di Allegri

A sorpresa il migliore in campo della Juventus nella vittoria contro lo Zenit in Champions, è Mattia De Sciglio, giocatore che partita dopo partita sta scalando le gerarchie, capace anche di mettere a segno assist determinanti come quello di ieri per il gol vittoria di Kulusevski. La Gazzetta dello Sport, scegliendolo come MVP della gara, scrive: "I giorni del passaggio vincente", considerando anche l'assist in campionato per Kean. Per Tuttosport l'esterno è "forse il rinforzo più imprevisto nella seconda Juve di Allegri". Il Corriere dello Sport ne sottolinea la duttilità visto che parte (bene) da destra e poi si ritrova ad agire sulla sinistra. Per TuttoJuve "sfodera una prestazione formato coppe" mentre infine per TMW oltre a essere "una risorsa importantissima", lo definisce anche come "pretoriano doc di Allegri".

I voti

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

TuttoJuve: 7