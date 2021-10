Le pagelle di de Vrij: mai visto così, neanche nei peggiori incubi. Sbaglia tutto

Da quando è all'Inter, raramente si è visto uno Stefan de Vrij così in difficoltà come nella sfida con il Sassuolo, in cui regala un gol agli avversari. La sua prova è da 5 per noi di TMW, addirittura da 4,5 per La Gazzetta dello Sport: "Mai visto così, neanche nei peggiori incubi. Non solo le difficoltà contro i diavoli neroverdi, ma anche errori banalissimi in appoggio". Stesso voto dal Corriere della Sera: "Sbaglia tutto. Errori in uscita e retropassaggi sballati". Si attesta sul 5 il Corriere dello Sport: "Spalanca voragini davanti al Sassuolo".

I VOTI DI DE VRIJ

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Linterista.it: 5