Le pagelle di De Zerbi - Col Milan golpista non voleva neanche giocare. Cambia idea e lo punisce

vedi letture

Altra vittoria e altra rimonta, il Sassuolo di Roberto De Zerbi gioca e vince anche a San Siro. Nel primo tempo schiera una formazione ordinata che tiene bene il campo, solo una giocata da maestro di Calhanoglu rompe infatti l'equilibro. Nel secondo l'allenatore ex Palermo ci mette la sua mano e con le sostituzioni cambia volto alla fase offensiva ribaltando il risultato. "Successo di valore in casa del Milan, i cambi sono tutti azzeccati", è difatti il commento del Corriere dello Sport odierno accanto al suo 7 in pagella. Addirittura 7,5, invece, per La Gazzetta dello Sport, che premia così le mosse audaci del tecnico neroverde alla Scala del Calcio: "Non voleva giocare contro il Milan golpista. Ci ha ripensato: il suo Sassuolo ha giocato tanto e bene. E lui ci ha messo del suo, con dei cambi decisivi. Raspadori è il suo colpo di tacco. Da Superlega".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5