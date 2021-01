Le pagelle di Di Francesco - Zero gol fatti nelle ultime tre e sette ko consecutivi. Ma è rinnovo

vedi letture

"Dopo il gol la reazione c'è, attacca tanto, chiede ampiezza, ma cambi tardivi. Zero gol fatti nelle ultime 3. Ma incassa la fiducia di Giulini". La Gazzetta dello Sport commenta così la sesta sconfitta consecutiva (settima contando anche quella in Coppa Italia) patita dal Cagliari di mister Eusebio Di Francesco. Troppi ko per una squadra che ha grande qualità e ha fatto un mercato importante sia in estate che adesso, chiamata dunque a trovare subito la svolta contro il Sassuolo. Ancora con DiFra in panchina ovviamente, confermato prima da Giulini alle tv e poi ufficialmente col rinnovo di contratto nonostante il periodo negativo.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

TuttoCagliari: 5,5