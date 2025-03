Le pagelle di Dovbyk: decide il match contro il Cagliari, ma fino al gol sbaglia tutto

Suo il gol decisivo del match. Artem Dovbyk consegna alla Roma un successo importantissimo contro il Cagliari di Davide Nicola. "Qualche guizzo nei primi 45’ - riporta la Gazzetta dello Sport - il gol divorato nella ripresa. Sembra quasi non capacitarsene, poi per fortuna arriva il colpo vincente in mischia". "Sbaglia tutto fino al gol dell’1-0 che - analizza Tuttosport - cambia la partita e la sua prestazione. Shomurodov (26’ st) 6 Nel vivo del gioco della Roma".

"Un enorme sospiro di sollievo dopo aver trovato il vantaggio - sottolinea il Corriere dello Sport -. Perché Artem era sul punto di uscire e di prendersi una bordata di fischi dopo aver sprecato l’ennesima opportunità davanti alla porta. Invece Deiola gli regala l’assist per il boato dell’Olimpico e un record non da poco: è il terzo romanista ad andare in doppia cifra alla sua stagione d’esordio negli anni 2000". Questo il commento di TMW: "Un paio di occasioni per lasciare il segno nel primo tempo, di fatto le più pericolose, ma non è preciso. Nella ripresa si divora goffamente l’1-0, ma sul successivo calcio d’angolo colpisce da rapace d’area".

Le pagelle di Artem Dovbyk

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Corriere della Sera: 6

Vocegiallorossa.it: 6,5