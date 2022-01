Le pagelle di Dybala: deve dimostrare di meritarsi il rinnovo? Ecco la risposta

Il gol e l'esultanza polemica, smorzata poi nel post-partita. Juventus-Udinese ha un grande protagonista: Paulo Dybala. Tra i migliori in campo, il folletto argentino va oltre la rete, sfiora il bis nella ripresa e conquista i quotidiani. Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport: "Sempre vivo e pericoloso. No, forse non è scarso". Stessi punti da Tuttosport: "Risponde sul campo al tormentone sul rinnovo di contratto". La Joya va in doppia cifra e dà le risposte che doveva. "Deve dimostrare di meritarsi il rinnovo? Ecco la risposta", scrive il Corriere dello Sport.

I VOTI DI DYBALA

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5