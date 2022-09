Le pagelle di Dybala: un Picasso in un mondo di artigiani. È la luce della Roma

Gol e prova ancora una volta da leader per Paulo Dybala, che ieri sera ha trascinato la Roma al successo per 2-1 al Castellani di Empoli contro la squadra di Zanetti. La Gazzetta dello Sport scrive che "ha Joya da vendere", mentre il Corriere dello Sport lo definisce addirittura "un Picasso in un mondo di artigiani". Tuttosport invece ne sottolinea la prova totale: "Si inventa un capolavoro per l'1-0, poi con una magia ne mette a sedere due confezionando l'assist per il 2-1"; Il Messaggero lo elogia: "Fenomenale". Vocegiallorossa sentenzia: "Illumina la Roma ogni volta che tocca il pallone". Infine la valutazione di TMW: "I pericoli giallorossi nascono sempre da sue intuizioni e infatti l'1-2 arriva da un suo geniale assist. È la luce della squadra".

I voti

TMW: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Il Messaggero: 8

VoceGiallorossa: 7,5