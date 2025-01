Le pagelle di El Shaarawy: spacca la partita. Festeggia al meglio la 300a con la Roma

Il suo ingresso in campo permette alla Roma di tornare in vantaggio dando una sterzata alla partita. Stephan El Shaarawy segna il gol del nuovo vantaggio sul Genoa spianando la strada al successo dei giallorossi. "Entra e spacca la partita in due, non solo per il gol - analizza la Gazzetta dello Sport -. Folate offensive, qualità nelle giocate e tanta voglia di prendersi gli applausi". "Ottimo impatto e - si legge su Tuttosport - non a caso trova il gol dopo un quarto d’ora dal suo ingresso. A un subentrato non si può chiedere di meglio che spaccare la partita".

"Il suo ingresso è provvidenziale per suonare la sveglia ai suoi - riporta il Corriere dello Sport -. Dinamico, partecipa all’azione e poi la rifinisce con un destro a giro da applausi. Un modo perfetto per festeggiare le 300 presenze con la Roma". Questo il commento di TMW: "Alla sua trecentesima presenza coi giallorossi realizza un golazo di prima intenzione, piazzandola dove Leali non può arrivare su assist di Dybala al 60'. Nella sua partita c'è tanta, tantissima qualità: basta vedere come salta gli avversari, De Winter e compagni sembrano dei veri birilli".

Le pagelle di Stephan El Shaarawy

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 8

Vocegiallorossa.it: 7,5