Le pagelle di F. Inzaghi - Il Benevento incarna il suo spirito contro la Roma. E spunta anche un 8

Prestazione eroica del Benevento di mister Filippo Inzaghi, che ieri sera ha saputo fermare la Roma sullo 0-0 nonostante l'uomo in meno. "Erge un muro a difesa di Montipò, togliendo tutte le linee di passaggio agli attacchi avversari", è l'attenta analisi de La Gazzetta dello Sport sulla prova del tecnico dei sanniti. "Ha studiato la Roma e decide di aspettarla con almeno dieci uomini nella sua metà campo. Il piano funziona, anche quando il Benevento rimane in dieci. Peccato per l'espulsione. Dieci sono anche i punti di vantaggio sulla terzultima: il capolavoro è molto vicino alla realizzazione", lo applaude invece il Corriere dello Sport per la sua fin qui ottima stagione. Il Benevento, d'altronde, è ormai costruito a immagine e somiglianza del suo allenatore: non molla mai, neanche tra mille difficoltà. E stamane, in mezzo a due 6,5 e un 6, spunta così anche un 8 in pagella.

TMW: 6

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 8