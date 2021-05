Le pagelle di Fonseca: saluta con la faccia pulita e il 7° posto. Ma il 2-2 un altro incubo

Alla fine Paulo Fonseca ha portato a casa l'obiettivo minimo, quel settimo posto che vale l'accesso alla Conference League. Ma che fatica con lo Spezia. Voto 5 da La Gazzetta dello Sport: "Primo tempo imbarazzante, che la ripresa non cancella. Così come non basta il settimo posto ottenuto grazie a un benevolo fischio". Voto 6 da Tuttosport: "Non meritava un atteggiamento del genere da parte della squadra, chiaramente assente ingiustificata a lungo. Un atto di lesa onestà da parte di un gruppo che poi rimedia nel finale". Stesso voto su TMW: "Partita dai due volti. Nella conferenza pre partita aveva detto di voler chiudere con una prestazione importante, ma nel primo tempo di memorabile ci sono solo le amnesie difensive della squadra. Il discorso negli spogliatoi all'intervallo fa sì che si veda tutt'altra Roma nella ripresa, più vivace e pungente sotto porta. Lo sforzo paga e il pareggio consegna ai giallorossi il pass per l'Europa". 5.5 invece dal Corriere dello Sport: "Saluta con la faccia pulita e il settimo posto. Ma la partita è stata un altro incubo".

