Le pagelle di Fonseca - umiliato da Inzaghi. Le partite con le big ora sono un caso

La Roma continua a perdere tutti i confronti più importanti e questo è ovviamente un demerito anche del tecnico e infatti Fonseca si sveglia tra i tanti 4 in pagella ricevuti su siti e quotidiani. "Perde il suo primo derby e lo perde male" scrive Il Corriere dello Sport mentre Tuttosport scrive che Inzaghi "lo umilia su grinta e coraggio dei suoi". Vocegiallorossa gli fa eco scrivendo che "le gare contro le big iniziano a diventare un caso". Infine TMW: "Da uno come lui non ci si aspettano passi falsi come questo".

I voti:

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4

Il Messaggero: 4

VoceGiallorossa: 4