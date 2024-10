Le pagelle di Frattesi - Come Arsenio Lupin scippa a Zalewski il pallone sull’azione del gol

vedi letture

Protagonista un po' a sorpresa contro la sua ex squadra, Davide Frattesi entra dalla panchina dopo il ko di Calhanoglu e si prende i riflettori all'Olimpico, dando il via all'azione che porta al gol di Lautaro Martinez. Per La Gazzetta dello Sport il centrocampista azzurro merita 6,5 in pagella: "Nello stadio che poteva essere suo, costruisce il gol andando a riconquistare il pallone e poi a “strappare”. Ordinato, che non è aggettivo banale: avercene, così". Mezzo voto in più da Tuttosport: "Come Arsenio Lupin scippa a Zalewski il pallone sull’azione del gol".

Voto 7 anche dal Corriere dello Sport: "Caparbio a recuperare il pallone su Zalewski e a innescare l’azione del vantaggio". 6,5 il voto che troviamo sul portale specializzato L'Interista: "Nemmeno lui si aspettava di entrare così presto nella sfida da grande ex e proprio all’Olimpico. Il primo a divorare la palla sullo svenimento di Zalewski e a scattare in percussione per il gol di Lautaro. Detonatore a innesco".

Mezzo voto in più nelle pagelle targata TMW: "Chiamato in causa a freddo, tira fuori una gran gara. Niente gol né inserimenti, ma la qualità e quantità che gli servono per scalare le gerarchie indaghiate: il gol di Lautaro nasce da lui, in porta ci manda anche Thuram"

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5

L'Interista.it 6,5