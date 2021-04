Le pagelle di Handanovic: brividi su Faraoni. Sembra proprio una papera

vedi letture

Ci ha pensato l’arbitro, altrimenti la leggerezza di Samir Handanovic sarebbe costata cara all’Inter. Nel successo dei nerazzurri sul Verona, segnato dal gol annullato a Faraoni, il portiere sloveno è protagonista in negativo. L’unica sufficienza arriva dal Corriere dello Sport, che spiega: “Brividi sul lieve contatto con Faraoni e gol annullato. Altrimenti…”. Ben più critici sia La Gazzetta dello Sport (“La verità assoluta non esiste, ma sembra proprio una papera”) che Tuttosport (“Chiude la settimana più nera con un’altra frittata che per sua fortuna non fa danni”).

TMW: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5

L’Interista: 5