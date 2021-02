Le pagelle di Handanovic: il migliore dell’Inter. Cancella l’uscita a vuoto dell'andata

Croce e delizia dell’Inter, Samir Handanovic. Il portiere sloveno, decisivo in negativo nella semifinale di andata, è stato giudicato in maniera unanime il migliore tra i nerazzurri in quella di ritorno. Il voto più alto è il 7,5 del Corriere dello Sport: “Non è una sfida con la Juve ma un duello con Cristiano Ronaldo”. Si veleggia su giudizi positivi anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: “Con mani e piedi cancella l’uscita a vuoto dell’andata”; mentre per Tuttosport “ha un conto aperto con Cristiano Ronaldo. A tratti incerto con i piedi”. Come ricorda il Corriere della Sera: “Il gol regalato all’andata gli brucia”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

FcInterNews: 6,5