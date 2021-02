Le pagelle di Ilicic: deprimente, un disastro. Ha pretese e viene giustamente tolto

Sbaglia quasi tutto e Gasperini lo toglie per disperazione. Si apre un nuovo caso? Certo è che lo sloveno è per distacco il peggiore della partita. Salutare il cambio andando negli spogliatoi non è un gesto tra i migliori, la sua prestazione merita un appellativo non certo tra i più desiderati, da parte di Tuttosport. "Deprimente". Per il Corriere, "ha delle pretese, mugugna, si lamenta, non collabora, la sostituzione è giusta".

Tuttomercatoweb.com 4.5

Gazzetta dello Sport 4.5

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 4