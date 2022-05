Le pagelle di Juric: chiude la stagione con una sconfitta ma paga assenze e tre leggerezze

vedi letture

Termina con una sconfitta casalinga la stagione del Torino. La squadra di Ivan Juric è stata battuta ieri sera dalla per 3-0 con il tecnico granata che ha pagato tre errori individuali e diverse assenze. Questo il commento di Tuttosport: "Pensava di giocarsi un’altra partita ma tre 'leggerezze' dei suoi giocatori gli hanno rovinato la serata. E non è riuscito a rimediare. Non era facile, però". "Paga le assenze ma anche la scarsa concentrazione di tanti giocatori: lascia strada alla Roma" scrive invece il Corriere dello Sport. "Arrendevole la sua squadra, agli antipodi rispetto al carattere di Ivan" invece è il commento di TMW.

I VOTI

TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

La Stampa: 5

Torinogranata.it: 5,5