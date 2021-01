Le pagelle di Juric - Strapazza Gattuso nonostante il gol preso a freddo: il Verona è da Europa

Il gol preso dopo 10” avrebbe steso squadre più forti ed esperte della sua. Questo Hellas Verona però è una bestiaccia difficile da ammazzare e i 30 punti in classifica al giro di boa del campionato lo dimostrano: gli scaligeri di mister Ivan Juric meriterebbero davvero l’Europa a fine stagione. "Vince tutti gli uno contro uno. Anche il suo con Gattuso. Sfrutta bene il vantaggio di una settimana di allenamento, rispetto all'avversario", è la lettura odierna de La Gazzetta dello Sport sulla partita nella partita vinta da Juric contro Gattuso. "Il suo calcio è divertente e generoso: squadra che s'accanisce, uomo contro uomo, però inseguendo sempre un orizzonte. Applausi per lui e per chi gliela ha costruita a misura sua", fa eco alla rosea il Corriere dello Sport col medesimo 7,5 in pagella.

