Le pagelle di Kalinic: fallisce la palla del pari calciando su Skorupski, non pervenuto

vedi letture

Dopo il gol di domenica scorsa contro il Crotone, Nikola Kalinic è incappato in una giornata no. L'attaccante del Verona prova a farsi vedere e a smarcarsi ma non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto. "Gli arriva una palla post-rimpallo - è il commento dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - il vero Kalinic avrebbe fatto l'uno a uno". Questo il commento del Corriere di Verona: "Abulico. Quando ha la palla buona, solo davanti a Skorupski non trova di meglio che calciargli addosso un rigore in movimento. Non pervenuto".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5

Corriere di Verona: 5