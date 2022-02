Le pagelle di Maitland-Niles: un pesce fuor d'acqua, all'Arsenal non lo rimpiangono sicuro

Mai incisivo in zona offensiva, soffre soprattutto nel primo tempo le avanzate degli avversari sul suo lato. Ainsley Maitland-Niles stecca un'altra partita con la Roma, da esterno destro a tutta fascia è "un pesce fuor d'acqua in copertura, esce tra i fischi", si legge su La Gazzetta dello Sport. Il Corriere dello Sport utilizza due aggettivi per descriverlo: "Sgrammaticato, distratto". Il Corriere della Sera scrive che "è il triangolo delle Bermuda dove la Roma si inabissa. All'Arsenal non lo rimpiangono sicuro". Dal suo lato, sostiene infine Tuttosport, il Verona fa quello che vuole.

I VOTI DI MAITLAND-NILES

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4