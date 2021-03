Le pagelle di Messias: una delizia guardarlo palla al piede. Merita di restare in Serie A

vedi letture

Il Crotone cade col Bologna, ma Junior Messias continua a stupire. Il brasiliano regala grande calcio muovendosi fra le linee e facendo capire poco agli avversari. Sempre nel vivo dell’azione ha il merito di sbloccare il match su punizione. "Si vede che questo fantasista merita di stare in Serie A", scrive La Gazzetta dello Sport assegnandogli un 7 in pagella. Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Quando ha il pallone tra i piedi è una delizia guardarlo". Mezzo punto in meno da Tuttosport: "Gol e tanto aiuto in fase difensiva".

I VOTI DI MESSIAS

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 6,5