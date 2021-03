Le pagelle di Morata: il più pericoloso in avvio. Sbaglia tanto, ma è solo

Anche l’uomo della Champions tradisce la Juventus. Alvaro Morata, che finora aveva trascinato i bianconeri nella massima competizione continentale, esce dalla gara col Porto senza segnare. E divide gli osservatori. Prestazione sufficiente, per La Gazzetta dello Sport: “Un paio di occasioni, un po’ sbaglia lui, un po’ bravo Marchesin. È solo”. Si scende a 5,5 sulle pagine del Corsport (“Più spalla di Chiesa e Ronaldo che per conto suo”) e a 5 su quelle di Tuttosport (“È il più pericoloso in avvio. Segna nel finale, ma è in fuorigioco”). 4 ,5per Repubblica: “Sbaglia tanto nel primo tempo”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5,5

Repubblica: 4,5

TuttoJuve: 5