Le pagelle di Musso: protagonista assoluto contro l'Inter che lo segue per il futuro

E' Juan Musso il migliore in campo di Udinese-Inter, fosse soltanto per quella super-parata con la quale dice di no al suo amico e connazionale Lautaro Martinez nel primo tempo. Come TMW, anche La Gazzetta dello Sport lo premia con un 7 in pagella: "Indiziato di futuro nerazzurro, si propone con una reazione prodigiosa". Anche il Corriere dello Sport si lega al mercato nel dare un giudizio sulla prova del portiere argentino: "Protagonista assoluto contro la formazione che lo segue per il futuro". Tutti d'accordo sul voto: 7 da ogni quotidiano.

I VOTI DI MUSSO

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttosport: 7