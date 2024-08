Le pagelle di Nicolò Casale: primo tempo da film horror, si perde Lucca sul gol

vedi letture

La Lazio affonda a Udine e Nicolò Casale ne è uno dei maggiori protagonisti in negativo (nonostante la sua gara duri appena un tempo). Il Corriere dello Sport accompagna il suo 4,5 in pagella con questo commento: "La svista di Garzelli, un trappolone, ma non ci si ferma mai. Lucca ha ringraziato. Un recupero a fine primo tempo, non è rientrato". Il Corriere della Sera, addirittura, opta per il 4.

Leggermente più clemente TMW, che giudica la sua prova da 5 come La Gazzetta dello Sport e La Repubblica: "La sua partita non comincia bene, probabilmente la bandierina alzata del guardalinee lo induce all'errore così lascia passare Lucca che indisturbato insacca di testa a pochi passi da Provedel. Lascia il campo all'intervallo".

Le pagelle di Nicolò Casale

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Il Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5,5

Il Corriere della Sera: 4

La Repubblica: 5