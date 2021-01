Le pagelle di Obiang: così non si fa! Rovina tutto con un'entrataccia da rosso diretto

vedi letture

Chissà cosa sarebbe successo senza quel rosso che a pochi minuti dalla fine del primo tempo ha lasciato il Sassuolo in dieci. Un'ingenuità che è costata cara alla squadra di Roberto De Zerbi, brava a contenere la Juventus per oltre 80', ma sconfitta anche a causa dell'inferiorità numerica determinata dall'espulsione di Pedro Obiang. L'ex centrocampista della Sampdoria è un mastino a centrocampo e gioca bene in pressione sugli avversari. Ci mette però troppa foga e rovina tutto con un'entrataccia su Chiesa, per fortuna senza conseguenze per l'esterno italiano. E le pagelle sono impietose.

Tuttomercatoweb.com 4,5

La Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport 4