Le pagelle di Oliveira: in crisi, è solo l'ombra del giocatore che era al suo arrivo

Sbaglia troppo, passaggi anche semplici. Dimentica di seguire Tameze sul 2-0 dell'Hellas Verona e non entra mai in partita. Brutta, bruttissima prestazione di Sergio Oliveira e la Roma non va oltre il pareggio in casa. "In entrambe le reti subite ha responsabilità. Il cambio di Mou è la vera pagella sul portoghese", scrive Il Tempo bocciandolo con un 4 in pagella. Mezzo voto in più da La Gazzetta dello Sport: "L'ombra del giocatore che era al suo arrivo. In crisi". Si accoda il Corriere dello Sport, sostenendo che "ha già abbassato il livello". Per Tuttosport è "a disagio contro la velocità dei veneti".

I VOTI DI OLIVEIRA

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere della Sera: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

Il Tempo: 4