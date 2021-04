Le pagelle di Pandev - Goran, il centenario. Altri due traguardi nel curriculum a quasi 38 anni

Il Genoa scivola due volte e per due volte Goran Pandev lo tira su. Mai sbagliare quando in area di rigore si aggira l’attaccante macedone, che punisce senza pietà festeggiando al meglio la 150a presenza con la maglia del club più antico d’Italia e raggiungendo il traguardo dei 100 gol in Serie A. L'ennesima prestazione da encomiare, quella dell'ex Inter e Lazio nel 2-2 di ieri sera col Benevento, che questa mattina gli porta non a caso indietro anche il 7,5 in pagella de La Gazzetta dello Sport (oltre all'8 del Corriere dello Sport): "Entra nel club dei centenari con una doppietta non difficile, ma che dimostra prontezza. Un esempio per i giovani", si legge sulla rosea circa l'eterno attaccante del Genoa.

