Le pagelle di Pellegrini: nel primo tempo disegna calcio. Il gol è una pennellata da artista

Lorenzo Pellegrini con Daniele De Rossi è un altro giocatore. Nella vittoria della Roma per 5-3 dopo i calci di rigore contro il Feyenoord in Europa League il capitano è da 7 per La Gazzetta dello Sport: "Primo tempo gigantesco, dove disegna calcio, al di là del gol che è un gioiello. Poi però si arrende a un problema fisico". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Una pennellata di un artista che ha ritrovato l’ispirazione grazie alla musa De Rossi. Il gol, ma non solo. La qualità nei passaggi, nei tocchi di prima e nella corsa che termina soltanto con la sostituzione".

Se il Corriere della Sera gli assegna un 7,5, Tuttosport al contrario è più basso con un 6,5: "Capitano, goleador e anima del centrocampo. Il suo tiro rimette subito in pari il discorso. Finisce stremato". VoceGiallorossa lo elogia con un 8: "Subito in palla, va alla ricerca dello spazio e lo trova quando, con un contromovimento, si libera dell’avversario, riceve palla e trova la perla del gol del pareggio. Subito dopo, una sua verticalizzazione al bacio pesca Cristante. In fase difensiva, annulla Wieffer e costringe Slot, nella ripresa, a fare un cambio per postare lo stesso Wieffer più avanti, liberandolo dalla marcatura del capitano giallorosso". Infine è da 7 per TMW: "Delizia il suo pubblico con un destro a giro meraviglioso che si insacca nella porta di Wellenreuther per la rete che riequilibra subito l’incontro. Pochi minuti più tardi pennella un pallone su cui Cristante per un soffio non arriva".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7,5

Tuttosport: 6,5

VoceGiallorossa: 8