Le pagelle di Quagliarella: un’altra perla alla sua collezione. La classe non è acqua

38 anni e non sentirli. Fabio Quagliarella segna ancora, anche se il rinnovo non arriva, e sale in doppia cifra in campionato. “Vederlo inseguire tre difensori quasi emoziona”, scrive La Gazzetta dello Sport a corredo del 7 in pagella, stesso voto del Corriere dello Sport: “Aggiunge un’altra perla alla sua infinita collezione”. Chiosa per Tuttosport: “La classe non è acqua”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

Corriere della Sera: 7