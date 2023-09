Le pagelle di Radonjic: trascinatore, acceso è una bellezza. Lampi da '10' di una volta

Sta avendo un grande impatto in questa stagione Nemanja Radonjic sul Torino. Schierato titolare ieri da Juric contro la Salernitana, l'ex Olympique Marsiglia timbra il cartellino per la seconda partita di fila ed è tra i migliori in campo. Dietro solo a Zapata per La Gazzetta dello Sport, anche se il voto è lo stesso, 7,5: "Sempre a quarti d'ora alterni, ma nei momenti in cui si accende è una bellezza. Lampi e pause da numero 10 di una volta".

Si accoda Tuttosport con la stessa valutazione: "Non solo dà continuità alla magia con la quale aveva pietrificato il Genoa, ma va anche oltre: segna il secondo e il terzo gol, e per un fuorigioco millimetrico gli viene annullato il terzo. Peccato per quel pallonetto mal disegnato che gli avrebbe comunque potuto portare in dote la tripletta". Infine il giudizio di TMW: "Seconda gara di fila a segno, di nuovo dalla lunga distanza. Non si ferma al singolo gol, fa doppietta e troverebbe pure il terzo, ma prima è in fuorigioco e poi se lo divora. Trascinatore".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

TorinoGranata.it: 8