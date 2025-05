Le pagelle di Raspadori: realizza un altro gol pesante. Viene fuori nel momento difficile

Ha realizzato la rete del momentaneo (nuovo) vantaggio del Napoli. Giacomo Raspadori si è preso sulla spalle il Napoli e nel momento più complesso ha trovato la zampata che è valsa il 2-1. "Un altro gol pesante - evidenzia la Gazzetta dello Sport -, di potenza (il tiro) e qualità (il controllo in corsa) che però non serve a tenere l’Inter a distanza di sicurezza". "Un gol importantissimo ma non per vincere - riporta Tuttosport -. Fa del Genoa la sua vittima preferita con quello che è il 5° gol ai rossoblù in carriera". "Solito fiuto per i gol pesanti - si legge sul Corriere dello Sport - ma stavolta il suo non regalerà tre punti. Standing ovation quando esce, però senza di lui la squadra smette di attaccare. E si abbassa. E subisce il pari".

"Nel momento più difficile viene fuori di nuovo lui - scrive TMW - con una rete di gran tecnica: controllo complicato fatto alla perfezione e sinistro imprendibile. Secondo gol di fila, sesto stagionale e soprattutto il quinto di un 2025 coi fiocchi". Questo il commento di TuttoNapoli.net: "Si fa vedere per avviare la manovra e prova due volte il tiro col destro. Trova il gol con un gran gol di sinistro".

Le pagelle di Giacomo Raspadori

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7