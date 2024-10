Le pagelle di Reijnders: doppietta e notte da sogno in Champions. Illumina e irradia

Il Milan vince 3-1, ma non convince a pieno contro il Club Brugge. Il migliore in campo è indubbiamente Tijjani Reijnders, autore di una doppietta e di una prestazione maiuscola a San Siro. Per La Gazzetta dello Sport è da 8: "Fa espellere Onyedika, segna due gol, illumina e irradia, ed è suo l’assist per il gol annullato a Camarda. Un genio uscito dalla lampada". Leggermente più basso il 7,5 del Corriere dello Sport: "Non aveva mai segnato in Champions, si regala una notte da sogno con la doppietta. Ha l'intelligenza di farsi trovare al posto giusto e la qualità per battere Mignolet". Stesso voto per Tuttosport: "Prova sontuosa in ogni situazione. Cuce le due fasi anche quando la squadra sbanda, inventa per i compagni, si infiltra in area. Arrivano così i due gol che cambiano la serata del Milan".

L'olandese è promosso con un 8 in pagella pure dal Corriere della Sera: "Mezzala sinistra con licenza di svariare, subisce il fallo di Onyedika che condanna il Bruges all’inferiorità numerica. Bella statuina sul gol del Bruges, si fa perdonare alla grande: riaccende l’entusiasmo di San Siro, depresso dopo il pari belga, realizzando una doppietta. Telecomanda il passaggio per la rete (annullata) di Camarda". Passando ai siti web la sua valutazione rimane più o meno quella, come testimonia il 7,5 di MilanNews.it: "Vuole sempre il pallone sui piedi e tra i piedi, segno di personalità e di una centralità importante nel Milan. Causa il rosso a Onyedika che cambia lo spartito della gara. Segna il gol che riporta in vantaggio il Milan, raccogliendo l’assist di Okafor che, appena entrato, impatta sulla gara. Firma la sua doppietta personale con un altro piattone al 71’ su assist di uno scatenato Chukwueze". Infine è da 8 per TMW: "Non fa un primo tempo memorabile, pur entrando in modo decisivo nell'episodio del rosso a Onyedika. Master class di inserimento nella ripresa, quando sfrutta alla perfezione un assist da sinistra di Okafor e da destra di Chukwueze".

I voti

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 8

Tuttosport: 7,5

MilanNews.it: 7,5