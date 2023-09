Le pagelle di Retegui: è sempre più trascinatore. Un gol da attaccante vero

Mateo Retegui segna il terzo gol in Serie A e regala un'altra gioia al Genoa nel 4-1 contro la Roma. Per La Gazzetta dello Sport è da 7,5: "Ispirato. Il controllo di sinistro e il tiro di destro scuotono il Ferraris". Il voto più basso lo riceve dal Corriere dello Sport ed è un 7, il che la dice lunga sulla sua prestazione: "Corre in lungo e in largo, si dà da fare per la squadra e poi si prende anche la scena finalizzando un'azione bellissima e battendo Rui Patricio con un violento tiro che fa impazzire Marassi". Impossibile non citare i due 8 del Corriere della Sera e di Tuttosport: "Un gol da attaccante vero. Sente la porta e lotta come un leone. È sempre più trascinatore di questo Genoa". Infine è da 8 per GenoaNews, da 7 per TMW: "Non ha tanti palloni a disposizione nel primo tempo, ma da vero rapace dell'area di rigore, uno di questi lo spedisce alle spalle di Rui Patricio. Nel momento di massima spinta della Roma, si sacrifica molto per la squadra".

I voti

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8

GenoaNews: 8