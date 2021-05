Le pagelle di Santon: era il bambino prodigio di Mourinho, la sua prova è mortificante

José Mourinho lo aveva fatto esordire con la maglia dell'Inter proprio contro la Roma, nel gennaio del 2009. Undici anni dopo, Davide Santon non è riuscito a mantenere le promesse e si è perso nei meandri della mediocrità. Ed è singolare che, tra qualche settimana, potrebbe essere proprio lo Special One a spingerlo lontano dalla capitale, dove in verità non ha lasciato il segno. Contro la sua ex squadra è "mortificante", come scrive Il Corriere dello Sport. "Dà sempre una sensazione di precarietà", lascia troppo libero Darmian e finisce nel tritacarne. Gli avversari volano via senza che lui possa davvero farci nulla.

Tuttomercatoweb.com 5

La Gazzetta dello Sport 5,5

Corriere dello Sport 4,5

Tuttosport 5,5