Le pagelle di Saponara: 2-0 degno del campione che non è diventato. Giocate da applausi

Mattatore della Roma in Coppa Italia, Riccardo Saponara debutta alla grande con la maglia dello Spezia, mettendo lo zampino in quasi tutti i gol dei liguri all’Olimpico. “Alcune giocate da applausi”, scrive La Gazzetta dello Sport a corredo di un 7,5 in pagella. Voto 8 sia per Tuttosport (“La traiettoria rotante dello 0-2 è degna del campione che non è mai diventato”) che per il Corriere dello Sport (“Sta lì che aspetta, appena lo chiamano in causa boom”).

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 8