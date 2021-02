Le pagelle di Saponara - Entra nella ripresa e prende ingenuamente due gialli in 20 minuti: 4,5

vedi letture

Entra al 63' al posto di Farias, ma la sua partita dura appena 20 minuti: in avanti non incide, ma in compenso riesce a prendere due gialli che riportano le due squadre in parità numerica dopo la precedente espulsione di De Paul. "L'espulsione è sciocca e cancella le ultime speranze", è non a caso la severa analisi de La Gazzetta dello Sport sul 4,5 in pagella (quasi) all'unanimità di Riccardo Saponara. Nel finale, con un uomo in più, magari lo Spezia sarebbe riuscito infatti a trovare la via del pareggio.

TMW: 4,5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5