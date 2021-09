Le pagelle di Sarri: sprazzi di sarrismo. Attira in trappola Mourinho e lo beffa

Il derby di Roma è della Lazio. La squadra di Sarri vince 3-2 grazie ad un avvio di gara micidiale che ha messo in ginocchio i giallorossi, bravi poi a riaprire la sfida. La sfida fra i tecnici la vince Sarri, con il Comandante premiato da tutti i quotidiani in edicola. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Sprazzi di sarrismo. Non è ancora la sua Lazio, che sta troppo bassa e privilegia sempre le ripartenze, ma la manovra che verrà già si intravede. Soprattutto, porta in casina un risultato importante". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Lo gioca da vera Lazio, rispettando la natura dei suoi top player, a cui concede più libertà. Attira in trappola Mourinho e lo beffa, alternando palleggio e ripartenze verticali. Ci mette la firma con l’equilibrio, la partenza coraggiosa, buone uscite dal basso e una gestione accorta. Si è accesa la scintilla". Voto 7 anche nelle pagelle targate TMW: "La sua Lazio si risveglia nel momento migliore. Primi 20-25 minuti di grandissimo calcio, poi il gol di Ibanez ha riaperto i giochi. Ripresa più equilibrata ma alla fine, come ha detto Tare nel pre partita, nel derby conta solo vincere".

