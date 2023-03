Le pagelle di Schuurs: per sua fortuna difficilmente incrocerà altri alieni da qui alla fine

Il Torino viene demolito in casa per 4-0 dal Napoli, una sconfitta senza appelli anche legata a molte prestazioni negative tra i giocatori di Juric. Tra i peggiori c'è Perr Schuurs, anche perché ha dovuto marcare un Osimhen decisamente in stato di grazia. La Gazzetta dello Sport scrive: "Attenuante generica: marcare un mostro come Osimhen è difficile". Il Corriere dello Sport guarda al presente e al futuro: "Meglio dimenticare Osi e ripensare al bel tempo che è stato, in una stagione in cui mostri del genere non se ne incroceranno". Tuttosport racconta così la sua prestazione: "Contro i mostri e l'alieno per eccellenza crolla subito, si rialza, cresce in marcatura, infine naufraga nella ripresa". Torinogranata è rassegnato: "Contro un Osimhen e un Kvaratskhelia straripanti più di tanto non ha potuto fare". Infine la valutazione di TMW: "Osimhen stravince il duello individuale col difensore olandese, sovrastandolo nel gioco aereo in occasione dello 0-1 e poi annientandolo a suon di sportellate nell'azione che porta allo 0-4".

I voti

TMW: 5

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

TuttoNapoli: 5