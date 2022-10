Le pagelle di Simeone - Un gol ogni 60': sognava l'Europa, ora ne è lui stesso una certezza

Spiritato. Non molla un centimetro, non spreca un minuto. E del resto la media realizzativa è lì a parlare per lui: circa un gol ogni 60 minuti. Magistrale il suo attacco della profondità, sempre coi tempi giusti così come gli inserimenti quando deve colpire di testa. Si spiega facilmente la lunga serie di 8 in pagella che oggi premia la prestazione di Giovanni Simeone contro i Rangers. "Undici minuti per segnare il terzo gol in Champions, sedici per fare poker con il manuale del centravanti sotto il braccio: movimenti giusti e via di destro e di testa, in tuffo. Sfiora la tripletta a più riprese e difende anche, come un indiavolato. Aveva un sogno: giocare la coppa. E ora è lui, realtà d’Europa", sentenzia il Corriere dello Sport proprio sul Cholito.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

TuttoNapoli: 8