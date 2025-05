Le pagelle di Svilar - L'uomo in più della Roma. Ogni giorno che ritarda il rinnovo è perso

Non è un caso che bazzicando i gruppi social del tifo romanista sia ormai prassi pubblicare una foto di Mile Svilar come santino e la frase 'proteggici ovunque'. In questi 19 risultati utili consecutivi ci sono tante pezze del portiere serbo e anche ieri, nello scontro diretto contro la Fiorentina, è stato prodigioso in più occasioni, su Kean e Mandragora. "Protagonista di un atteso duello a distanza con De Gea, già nel primo tempo sfodera tre ottimi interventi, con repliche nella ripresa. Super". scrive TuttoMercatoWeb che lo giudica meritevole di un 7,5.

Sale ad 8 La Gazzetta dello Sport: "Portierone. Kean gli tira addosso, ma lui esce rapido. Poi si esalta due volte sul centravanti e su Mandragora. La vittoria è sua". Stesso voto che gli assegnano Tuttosport e Il Messaggero. "I suoi interventi hanno del miracoloso e puntellano la vittoria giallorossa", scrive il quotidiano torinese, mentre la redazione romana scrive: "Due parate ravvicinate su Kean poco prima della mezz’ora. Bellissima la prima, in uscita, chiudendo lo specchio della porta. La seconda è a mano aperta, allungandosi sul diagonale del centravanti viola. Non contento compie altri miracoli su Mandragora a metà ripresa e su Kean nel finale. C’è poco da fare, oggi è l’uomo in più di questa squadra. E ogni giorno che ritarda il rinnovo, è un giorno perso".

"Quando la Fiorentina riesce a superare le linee giallorosse, interviene lui sia con le mani, sia con i piedi, sia in uscita. Una garanzia, un top player, un mostro" il commento di Voce Giallorossa. Infine, il Corriere dello Sport arriva addirittura ad assegnargli 8.5: "Interventi strepitosi, perfetto nelle uscite. Tre volte magnifico su Kean, riflessi incredibili con i piedi anche sul tiro a botta sicura di Mandragora nella ripresa. E l’Olimpico è ai suoi piedi"

Le pagelle di Mile Svilar

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8,5

Tuttosport: 8

Il Messaggero: 8

Voce Giallorossa: 8