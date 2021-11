Le pagelle di Theo: fischi e boati lo galvanizzano ma sbaglia anche tanto

vedi letture

Theo Hernandez torna da ex al Wanda Metropolitano e si prende una rivincita sui tanti fischi che gli piovono addosso nel corso della partita. Per La Gazzetta dello Sport essendo un ex di casa ma anche del Real è "un bersaglio facile" e per questo è "fischiatissimo" ma "quando si mette in moto crea scompiglio". Per il Corriere dello Sport "attacca molto" nonostante Koke gli faccia subito capire che tira brutta aria". Per Tuttosport "sembra un diesel" ma poi "macina buone progressioni". Il Corriere della Sera scrive che "quando attacca fa paura all'Atletico". MilanNews invece gli dà due consigli scrivendo: "Ha ancora due vizi da togliersi: quello di scoprire palla in fase difensiva e di fermarsi quando gli arbitri non gli fischiano fallo". TMW infine scrive: "Beccato sin dal primo minuto, da Koke e dalla curva rojiblanca. I boati lo galvanizzano, ma sbaglia anche tanto".

I voti

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

MilanNews: 6,5