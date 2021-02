Le pagelle di Veretout - Devastante e incontrollabile: con lui la Roma ha un attaccante in più

Con Jordan Veretout in campo la Roma ha un attaccante in più: segna da centravanti consumato e pochi minuti dopo va anche vicino al bis, che arriva su calcio di rigore. Miglior marcatore francese della storia giallorossa (superato Vincent Candela) e già nove gol realizzati in stagione. Cosa chiedergli di più? "Primo round devastante. Non soltanto per i gol, ma anche per assist e recuperi. Nel finale qualche leggerezza da perdonare", è difatti il commento odierno de La Gazzetta dello Sport sulla prova da centrocampista totale dell'ex Fiorentina. "Incontrollabile. Liberato dall'ansia di difendere, straborda nella metà campo avversaria. Segna di testa l'1-0, ispira il rigore del raddoppio che poi converte in oro con la solita grazia, favorisce tutte le ripartenze del primo tempo. Cala nella ripresa ma va perdonato", chiosa il Corriere dello Sport sulla stessa lunghezza d'onda dei precedenti giudizi. Tutti, meritatamente, pari al 7,5 in pagella.

