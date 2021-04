Le pagelle di Vicario: debutto in Serie A contro l’attacco più forte del campionato. Da ricordare

Decisivo due volte su Eriksen e una su Sensi, Guglielmo Vicario ha dovuto capitolare sotto il colpo di Darmian. Ma il giovane portiere del Cagliari, alla prima nel massimo campionato, è risultato per molti addirittura il migliore in campo. Non per il Tuttosport, voto 6,5: “Raccoglie l’eredità di Cragno: non semplice, ma supera l’esame brillantemente”. Più larghi i giudizi della rosea (voto 7: “Esordio in A a San Siro contro l’attacco più forte del campionato”) e soprattutto il 7,5 del Corriere dello Sport: “Debutto in Serie A da ricordare”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7,5