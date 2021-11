Le pagelle di Vlahovic: ha la testa altrove? Non pare proprio. Ed eguaglia un record di Hamrin

vedi letture

E' Dusan Vlahovic l'MVP di Fiorentina-Milan. La doppietta contro la capolista gli vale il 7,5 in pagella da noi di TMW, così come da La Gazzetta dello Sport: "Ha la testa altrove? Non pare proprio". Stesso voto dal Corriere della Sera, per il quale è un attaccante eccezionale, così come da Tuttosport: "Chiude i conti con una doppietta che porta a 27 il bottino dell'anno solare, come Hamrim". Per il Corriere dello Sport la sua prestazione è da 8: "Costruisce una mole importante di gioco e poi suggella il risultato con una doppietta".

I VOTI DI VLAHOVIC

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

FirenzeViola.it: 8