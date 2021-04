Le pagelle di Inzaghi: dopo il Covid rientro trionfale coreografato da una Lazio stupenda

vedi letture

Come se lo sarà immaginato, il ritorno in panchina dopo il Covid Simone Inzaghi? Il tecnico della Lazio azzecca tutto e fa sembrare piccolo il Milan, rendendo così il suo rientro "trionfale", secondo la Gazzetta dello Sport. In panchina è la solita furia che vive il match con trasporto, per il Corriere dello Sport "il suo rientro è coreografato da una partita stupenda". Della sua Lazio, ovviamente. Scelte e tattica attendista sono giuste, così la Lazio è nuovamente in piena corsa per la Champions League.

Le pagelle di Inzaghi

TMW - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 7

la Repubblica - 7,5

Corriere della Sera - 7,5