Le pagelle di Lozano: stava per esultare ma Szczesny... E' l'ultimo ad arrendersi

Il migliore in casa Napoli, quasi per tutti, è Hirving Lozano. "E' l'ultimo ad arrendersi ma non basta", scriviamo su TMW. Mentre la Gazzetta si concentra sull'azione da gol del primo tempo: "la panchina del Napoli aveva già esultato ma Szczesny...". Oltre alla clamorosa occasione neutralizzata dal polacco, è suo anche l'ultimo sussulto, quello che avrebbe potuto regalare il pareggio al Napoli. Per il Corriere della Sera "primi 45' da centometrista, con nel mezzo un colpo di testa in tuffo alla Van Persie", ma in generale è lui l'uomo più pericoloso e quando cala tutto il Napoli ne risente.

Le pagelle di Lozano

TMW 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

la Repubblica 7

Corriere della Sera 6,5